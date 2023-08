Mix Fold 3 : Xiaomi dévoile une grosse partie des specs de son prochain smartphone pliable

Le marché du smartphone pliable commence à arriver à maturité avec des appareils enfin débarrassés – ou presque – de certains défauts récurrents (faiblesse de la charnière, épaisseur excessive, interface peu adaptée, etc.). Après les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 de Samsung et avant le Magic V2 d’OPPO, c’est au tour de Xiaomi de dégainer son prochain modèle de smartphone pliable : le Mix Fold 3 sera dévoilé en Chine lors d’une keynote dédiée le lundi 14 août.

Plutôt que de laisser la primeur aux leaks, Lei Jun le fondateur et actuel CEO de Xiaomi, a préféré livrer de nombreux détails sur ce modèle. On sait donc que l’écran intérieur (pliable donc) est une dalle 2K et 120 Hz de 8,03 pouces et que la luminosité maximum de cette dalle sera de 2600 cd/m². Lei Jun affirme que cet écran a subi des contrôles impitoyables, dont notamment un test en laboratoire de 200 000 ouvertures et fermetures successives. Jun se montre moins dissert sur les dimensions de l’appareil, mais déclare que le Mix Fold 3 sera 12% moins épais que son prédécesseur. Le bloc photo , toujours développé en collaboration avec Leica – dispose de 4 objectifs et de 4 focales de 15 à 115 mm. L’un des modules photo est un capteur périscopique à fort grossissement.

Rendez-vous donc au 14 août pour le reste des specs de l’appareil.