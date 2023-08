Joe Biden durcit (encore) le ton face à la tech chinoise

C’était dans l’air, et le couperet vient de tomber : après des mois de rumeurs, le président américain Joe Biden a signé ce mercredi un décret exécutif qui interdit les investissements américains dans certains secteurs technologiques chinois jugés « sensibles ». Cette ordonnance restrictive autorise le secrétaire américain au Trésor, en collaboration avec le secrétaire au commerce, à limiter les investissements américains vers la Chine dans trois secteurs technologiques critiques : les semi-conducteurs et la microélectronique, l’informatique quantique et l’intelligence artificielle fondamentale. L’armée, le renseignement ainsi que les services de surveillance sont désormais priés de ne plus contracter le moindre accord commercial avec des sociétés technologiques chinoises ou basées à Hong-Kong.

Le décret précise ainsi que « Les progrès des technologies et des produits dans ces secteurs sensibles accéléreront le développement de capacités de calcul avancées qui permettront de nouvelles applications, ce qui pose des risques importants pour la sécurité nationale, comme le développement de systèmes d’armes plus sophistiqués, la rupture de codes cryptographiques et d’autres applications qui pourraient fournir à ces pays des avantages de type militaires »

Le décret sera effectif à partir de l’an prochain, et dans l’intervalle, les sociétés technologiques chinoises attendraient de savoir quelles seront les principales entreprises ciblées par l’ordonnance exécutive. Pour rappel, la mise au ban de la tech chinoise pour des raisons de sécurité nationale avait démarré avec le mandat de Donald Trump. Huawei avait alors été interdit de commercer avec des entreprises américaines, y compris pour la livraisons de puces (notamment les Snapdragon de l’américain Qualcomm).