Final Fantasy 7 Ever Crisis a une date de sortie sur mobile

Final Fantasy 7 Ever Crisis est une nouvelle relecture, une de plus, du très culte FF VII de 1997, cette fois uniquement à destination du mobile. Cette nouvelle mouture semble reprendre grossièrement le système de combat ATB de Final Fantasy 7 Remake remixé avec un timer de coups spéciaux (très spécifique aux RPG free-to-play), et le jeu se découpera en gros chapitres. Quant au système de monétisation choisi par Square Enix (ce sera du free-to-play), c’est encore le flou le plus total. Outre le lore et le scénario, forcément au top (puisqu’à 90% inspirés par le titre de 97), c’est surtout le niveau de la réalisation qui épate. Qui aurait crut que l’on aurait droit à un Final Fantasy aussi mythique et aussi beau sur nos mobiles ?



Le studio Applibot, à qui Square Enix a confié la tâché de développer le jeu, s’en sort ici un peu plus qu’avec les honneurs. Pour être tout à fait franc, nombre de séquences dévoilées dans le trailer semblent tirées d’une version console ou PC du jeu. Impressionnant. Final Fantasy 7 Ever Crisis sera disponible sur iOS et Android le 7 septembre prochain.