Duolingo Music : après l’apprentissage des langues, l’apprentissage de la musique ?

Si l’on en croit un leak plutôt très crédible, Duolingo, le grand spécialiste de l’apprentissage des langues, serait en train de développer une app mobile pour l’apprentissage musical ! Steve Moser, développeur iOS et rétro-ingénieur, a découvert des images et des fragments de code cachés dans les applications mobiles de Duolingo qui font référence à « Duolingo Music » et à une app proposant des leçons de musique. Il est fait aussi mention de cours de batterie, de piano, de chant voire de notions de solfège. La totale.

Duolingo is preparing to launch their music learning feature soon. Music related images hidden in their mobile apps indicate that it will contain piano, drum, and sheet music lessons. More images below. $DUOL pic.twitter.com/egFt5Cqvea

— Steve Moser (@SteveMoser) August 8, 2023