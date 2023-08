Chrome : Google va proposer des mises à jour de sécurité chaque semaine

Google a décidé de revoir sa politique de mises à jour de sécurité pour Chrome. Il y en aura désormais une fois par semaine, au lieu de deux fois par mois, afin de mieux sécuriser les utilisateurs.

En l’état, Google propose une « grosse » mise à jour de Chrome une fois par mois, en passant des versions 114, à 115, à 116, etc. Ces versions sont l’occasion d’ajouter des nouveautés et de corriger des bugs. Cela inclut aussi des correctifs pour boucher les failles de sécurité. Viennent ensuite les mises à jour de sécurité tous les 15 jours qui là encore viennent boucher des failles. Mais il s’agit de la seule fonction, il n’y a pas de nouveautés particulières.

À partir de Chrome 116, qui arrive cette semaine en version finale, les utilisateurs auront le droit à des mises à jour de sécurité chaque semaine. Pourquoi ce choix ? Google explique que son navigateur est basé sur Chromium, un projet open source, et qui n’importe qui peut consulter le code source, les changements, les améliorations, et plus encore. Cela inclut les correctifs de sécurité qui se dévoilent avant l’intégration dans Chrome.

De fait, le correctif est disponible publiquement et une personne malveillante peut jeter un coup d’œil pour comprendre le fonctionnement et exploiter la faille. En effet, pendant ce temps-là, Google teste le correctif pour l’intégrer dans Chrome. L’objectif avec les mises à jour de sécurité hebdomadaires est donc d’améliorer plus rapidement la sécurité des utilisateurs.

Comme c’est le cas avec les mises à jour standard, celles de sécurité se téléchargeront et s’installeront toutes seules.