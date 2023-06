Google Chrome 114 est disponible : la liste des nouveautés

Google propose la version finale de Chrome 114 au téléchargement. Peu de nouveautés sont disponibles avec cette mise à jour du navigateur, c’est l’occasion de les découvrir.

Chrome 114 inclut un nouveau mode de lecture, qui apparaît sous la forme d’une nouvelle option de menu déroulant dans la barre latérale. Lorsque vous la sélectionnez, une version simplifiée de la page en cours s’affiche dans la barre latérale, avec des options permettant de modifier l’arrière-plan, les couleurs du texte, la police et la taille des lignes pour faciliter la lecture.

Normalement, le mode est disponible chez tout le monde, mais il est bon de noter que Google a l’habitude d’activer certaines nouveautés de manière progressive. Si vous ne voyez pas le mode lecture, patientez encore un peu. Ou si vous êtes impatient, entrez chrome://flags/#read-anything dans la barre d’URL, validez et sélectionnez Enabled dans le menu à droite. Il ne reste plus qu’à redémarrer le navigateur pour que le changement s’active.

La mise à jour propose également quelques nouvelles fonctionnalités Web et des API pour les sites. Il y a une nouvelle API Popover, qui vise à rendre les infobulles et autres éléments popup plus cohérents, ainsi que de nouvelles fonctionnalités liées aux Bluetooth et à WebAssembly.

Chrome 114 est disponible au téléchargement sur google.fr/chrome. La mise à jour bouche 16 failles de sécurité.