Google Chrome 115 est disponible : la liste des nouveautés

Google a proposé la version stable de Chrome 115. Le navigateur a le droit à quelques nouveautés avec la mise à jour, c’est l’occasion de les découvrir.

Privacy Sandbox arrive

Le principal changement est le déploiement complet de l’API Topics et des technologies associées, qui sont également connues sous le nom Privacy Sandbox. L’API est le remplacement prévu par Google des cookies de suivi intersites, qui se veulent plus sûrs, mais qui continuent à vous suivre sur le web à des fins de publicité ciblée. La principale différence réside dans le fait que les cookies peuvent transmettre une partie de votre historique de navigation directement aux réseaux publicitaires, alors qu’avec l’API de Google, Chrome analyse lui-même votre historique de navigation, votre profil et vous classe dans des catégories quelque peu générales (par exemple, « chats » ou « tennis »), que les publicités peuvent ensuite utiliser.

La première tentative de Google pour remplacer les cookies par Privacy Sandbox remonte à août 2019, avec une technologie appelée Federated Learning of Cohorts (FLoC). Elle n’était pas très différente de l’API actuellement déployée dans Chrome 115, sauf que les catégories étaient beaucoup plus spécifiques, au point qu’elles pouvaient être facilement utilisées pour prendre l’empreinte numérique d’utilisateurs spécifiques sur différents sites.

D’autres changements pour Chrome 115

Parmi les autres nouveautés, on retrouve :

Le panneau latéral de Chrome ajoute la recherche de Google qui permet des requêtes textuelles et visuelles, des questions liées à la page et des liens vers plus de détails sur le site en cours. Seule une sélection d’utilisateurs de Chrome ont la nouvelle fonctionnalité. Google prévoit de l’étendre à l’ensemble des utilisateurs dans Chrome 116, qui sortira le mois prochain.

Le mode lecture est une autre fonctionnalité du panneau latéral qui arrive. Il affiche une version optimisée des articles dans la barre latérale du navigateur. Seuls le texte et les liens sont affichés dans ce mode.

Certains utilisateurs voient leurs requêtes HTTP transformées automatiquement en HTTPS par le navigateur. Google précise que Chrome revient à l’utilisation du protocole HTTP si le site ne prend pas en charge le protocole HTTPS.

Google Chrome 115 est disponible dès maintenant sur google.fr/chrome.