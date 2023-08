Take-Two accumule toujours des centaines de millions de dollars de pertes (vivement GTA 6 !)

Take-Two est en train de démontrer que l’on peut être l’éditeur du jeu vidéo le plus vendu au monde et accumuler des centaines de millions de dollars de pertes. A peine sorti d’une année fiscale déjà marquée par des pertes annuelles supérieures au milliard de dollars, Take-Two repart sur des bases aussi élevées pour son Q1 fiscal 2023 (Q2 calendaire), avec des pertes trimestrielles évaluées à (- 205,3 millions de dollars, contre – 104,3 millions de dollars sur le Q2 2022). La nouvelle année fiscale démarre donc très mal, et Take-Two éponge toujours son rachat de Zynga. L’éditeur prévoit déjà des pertes de près de 550 millions de dollars sur son année fiscale complète !

Le chiffre d’affaires dépasse en revanche légèrement le milliard de dollars sur le Q1 (une première pour l’éditeur), et Take-Two prévoit même un CA de plus de 5 milliards sur l’année. Le phénomène GTA V continue de cartonner, avec 5 millions de copies supplémentaires sur le trimestre. 185 millions d’exemplaires du jeu de Rockstar ont trouvé preneur depuis le lancement. Du jamais vu. Quant à NBA 2K23, les 1″ millions d’exemplaires ont été dépassés durant le trimestre écoulé, sans oublier que le titre attirer 2,6 millions de joueurs actifs. signe des temps, les microtransactions représentent désormais 83% du CA trimestriel de Take-Two. Aie.

Le mobile aussi joue sa partition chez Take-Two, avec notamment les titres Empires & Puzzles, Toon Blast, Toy Blast, Merge Dragons et Words With Friends. Le portage brut de décoffrage (et un peu scandaleux) du premier Red Dead Redemption et NBA 2K24 (sortie en septembre) devraient rebooster le CA sur les prochains trimestres… en attendant GTA 6 bien sûr…