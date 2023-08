Dead by Daylight : Alien rejoint le cast des tueurs, Ripley celui des survivants (trailer)

Dead by Daylight regroupe le cast de méchants le plus complet et le plus coté, tous médias confondus. Le jeu d’horreur asymétrique du studio Behaviour Interactive dispose en effet d’une véritable armada de méchants populaires, du Pinhead d’Hellraiser en passant par Leatherface de Massacre à la Tronçonneuse ou bien encore Freddy des Griffes de la Nuit. Après l’arrivée surprise (et un peu folle) de l’acteur Nicolas Cage dans l’équipe des super vilains, c’est au tour du Xénomorphe créé par le grand H.R. Giger de débarquer toutes dents dehors. La créature du film Alien intègre le groupe des tueurs et évidemment, la courageuse Ripley rejoint les Survivants. Pour ne rien gâcher, le vaisseau cargo Nostromo devient une nouvelle zone de jeu (et de cachettes).



Le Nostromo disposera de 7 Stations de contrôle réparties sur la map, ces dernières permettant aux Survivants d’accéder à une Tourelle qui crache de très grosses flammes. Ces jets de flammes ont la capacité de retirer au Xénomorphe sa capacité spéciale (un mode furtif), mais attention, car la bestiole peut se faufiler partout, y compris dans les conduits situés sous les stations de contrôle, et ainsi circuler sur toute la map sans jamais être vue des Survivants. Alien et Ripleyy seront disponibles dans Dead by Daylight le 29 août prochain sur Steam, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et sur PC (via l’Epic Games Store).