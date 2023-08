IFA 2023 : HONOR devrait dévoiler deux nouveaux modèles de smartphones pliables

HONOR devrait venir les bras chargés au salon IFA 2023. Le fabricant chinois présenterait non pas un mais deux modèles de smartphones pliables, dont évidemment le Magic V2 déjà présenté en Chine le mois dernier. Ce modèle orienté haut de gamme dispose de deux écrans OLED 120 Hz (un pliable de 7,92 pouces et un externe de 6,43 pouces), d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, de 16 Go de RAM, d’une batterie 5000 mAh (66W en filaire) et de 256 à 1 To de capacité de stockage. L’appareil a aussi un bloc photo à trois capteurs qui comprend un capteur principal de 50 mégapixels (f/1,9, OIS), un ultra grand-angle de 50 mégapixels (f/2,0) et un téléobjectif de 20 Mpx (f/2,4 – zoom optique 2,5x).

Outre donc ce modèle aux caractéristiques premium, HONOR pourrait dévoiler à l’IFA un second modèle de smartphone pliable, que l’on distingue assez clairement sur le carton d’invitation « Unfold Tomorrow » d’HONOR (le modèle sur la droite du V est nettement plus « carré »). Ce « one more thing » surprise serait donc un smartphone pliable de type « clamshell », à l’instar de la gamme Galaxy Z Flip de Samsung. On ne sait rien des specs de ce modèle, mais tout porte à croire qu’HONOR lancera un concurrent sérieux du Flip. L’édition 2023 de l’IFA se tiendra à Berlin du 1er septembre au 5 septembre prochain.