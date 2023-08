La Nouvelle-Zélande valide le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft

C’était pourtant l’un des pays qui semblait le plus sceptique vis à vis du projet de rachat de Microsoft, et pourtant… Le site du Commerce Commission of New Zealand (le régulateur néo-zélandais) approuve le rachat sans conditions, alors même qu’il y a encore quelques semaines, la même commission semblait émettre quelques réserves concernant le marché du cloud. Les accords passés entre Microsoft et plusieurs acteurs du cloud gaming (GeForce Now, ) ont-ils modifié l’avis du régulateur ? C’est fort possible d’autant qu’entre temps Sony a aussi accepter de singer un deal de 10 ans pour conserver Call of Duty sur la plateforme PlayStation.

40 pays ont donc désormais validé le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft (dont l’Europe, la Chine ou le Brésil), 41 si l’on intègre les Etats-Unis, la FTC ayant perdu sur tapis vert judiciaire sont combat acharné contre le rachat. Ne reste donc plus que la CMA pour faire obstacle, mais cette dernière est revenue à de meilleures intentions et pourrait accepter de nouvelles propositions de Microsoft d’ici la fin de la semaine…