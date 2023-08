Les employés de la division VFX de Marvel ont voté pour la création d’un syndicat

La grogne persiste à Hollywood. Après la grève (toujours en cours) des acteurs et des scénaristes, voilà que les employés de la division VFX de Marvel ont voté à une écrasante majorité pour rejoindre un syndicat, plaidant pour une amélioration des salaires, une rémunération équitable des heures supplémentaires, des avantages sociaux améliorés ainsi qu’un traitement équitable. Environ 50 des employés VFX de Marvel ont lancé le processus de syndicalisation en déposant une pétition auprès du National Labor Relations Board dans le but de s’affilier au syndicat Theatrical Stage Employees (IATSE). Ce syndicat, qui représente divers professionnels de l’industrie comme les maquilleurs, les équipes d’éclairage et le personnel en charge des costumes, cherche désormais à inclure les travailleurs des effets visuels et de l’animation.

Jusqu’ici donc, les employés de la division VFX de Marvel n’étaient affiliés à aucun syndicat, et ce malgré les nombreux retours concernant des conditions de travail plutôt difficiles (objectifs impossibles à remplir dans les temps, heures sup non payées, etc.). Bella Huffman, coordinatrice VFX chez Marvel, a souligné l’urgence d’un changement : « Les effets visuels doivent devenir un département durable et sûr pour tous ceux qui souffrent depuis trop longtemps et pour tous les nouveaux arrivants qui ont besoin de savoir qu’ils ne seront pas exploités. » Les employés concernés ont déjà fait savoir qu’en cas de blocage de la direction de Marvel, un mouvement de grève serait envisageable…