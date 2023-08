Amazon vs FTC : les pourparlers de la dernière chance (pour Amazon…)

La FTC (Federal Trade Commission) en est convaincue de longue date : Amazon a la main sur son service d’e-commerce au point de nuire à la concurrence, de mettre au pas les vendeurs qui utilisent AWS, et de favoriser ses propres produits et offres de service. L’affaire dépasse ici largement le « scope » du petit arrangement à 30 millions de dollars qui permettait à Amazon de solder ses errements sur le respect de la vie privée des clients de sonnettes Ring et de produits compatibles Alexa.

Selon plusieurs observateurs en effet, Amazon pourrait faire face à une demande de restructuration complète, une forme de démantèlement programmé de ses différentes activités ! Avant d’en arriver à ces extrémités, une réunion de la dernière chance se tiendra entre de hauts représentants de la FTC et des cadres d’Amazon. Selon le New York Times, Lina Khan, la présidente de la FTC en personne, accompagnée des commissaires Rebecca Kelly Slaughter et Alvaro Bedoya, rencontreraient des dirigeants d’Amazon dès la semaine prochaine.

Amazon devra fournir des arguments solides afin d’éviter des poursuites pour abus de position (ultra) dominante. Il faudra être d’autant plus convaincant que la FTC travaille sur ce dossier depuis 4 ans… et que Lina Kahn n’ a pas la réputation d’arrondir les angles (Microsoft en a su quelque chose lors de son rachat d’Activision Blizzard).