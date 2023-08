Paramount+ atteint les 61 millions d’abonnés après la fusion de Showtime

Paramount+ monte en puissance. Paramount vient en effet de confirmer que son service de streaming avait gagné pas moins de 700 000 nouveaux abonnés durant le Q2 2023 dans la foulée de sa fusion avec Showtime au mois de juin dernier. Paramount + cumule donc désormais 61 millions d’abonnés, contre 60 millions sur le Q1, soit une belle progression dans le contexte actuel. L’augmentation du prix de l’abonnement Essential (avec pub), de 4,99 dollars à 5,99 dollars, n’aura donc pas eu d’effets négatifs sur la progression du service. Mieux encore, le nombre d’heures de visionnage cumulées a progressé de 35% sur Paramount+ et Pluto TV (qui appartient aussi à Paramount).

Paramount Global fait état d’un chiffre d’affaires d’1,67 milliard de dollars pour l’ensemble de ses services, dont 1,23 milliard pour le streaming et plus de 400 millions de dollars pour les recettes publicitaires. Ces chiffres devraient rapidement progresser puisque Pluto TV va être lancé en Australie et que l’abonnement Essential de Paramount+ sera proposé dans de nouveaux pays. Paramount+ est actuellement l’un des services de streaming les plus à la peine. Son nombre d’abonnés se situe en deçà de celui de Netflix (environ 220 millions), d’Amazon Prime Video (environ 200 millions), de Disney+ (environ 160 millions d’abonnés), de Max (96 millions d’abonnés) et peut-être même d’Apple Tv+ sachant que les estimations pour ce dernier vont de 25 millions à 75 millions d’abonnés.