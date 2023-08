Starfield allumera les moteurs pour l’infini (et au delà) le 6 septembre prochain, sur PC , Xbox Series, et dans le Game Pass. Le premier étage de la fusée sera en place dès ce mercredi 9 août puisqu’à cette date il sera possible de précharger le jeu de Bethesda sur PC ou consoles (y compris bien sûr en passant par le Game Pass).

Et attention, car le bestiau intergalactique est un gros bébé de 125 Go, ce qui confirme peu ou prou les ambitions de Todd Howard sur le titre : pas moins de 1000 planètes pourront être visitées, et le jeu proposera un volume absolument fou de trucs à faire (exploration, customisation de vaisseaux spatiaux, gestion d’un équipage, aventure, FPS, combats spatiaux, etc.).

La trame principale se terminerait entre 50 et 80 heures, et la durée de vie s’étendra bien au delà pour ceux qui prendront le temps de la découverte et des chemins de traverse. Techniquement, le jeu serait capé à 30 fps sur Xbox Series (en 4K sur Series X, en FULL HD sur Series S), ce qui est sans doute le meilleur choix pour un open world aussi exigeant. Bien sûr, les PC et leurs GPU rutilants (RTX 3080 et plus si affinités) pourront grimper à l’aise jusqu’à 60 fps…