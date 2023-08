Cela partait comme une vanne de plus de ce cher Elon Musk, ce dernier ayant défié Mark Zuckerberg en combat singulier juste après le lancement de Threads. Finalement, et ainsi que le rapporte l’AFP (tout de même…), le combat pourrait réellement se tenir le 26 août prochain. La date a été bien sûr proposée sur Threads par Mark Zuckerberg en personne. « Je suis déjà prêt. J’ai proposé le 26 août comme première date, mais il ne m’a encore rien confirmé. Je ne retiens pas mon souffle » précise alors le patron de Meta quelques jours seulement après avoir publié une photo de lui-même bien affuté au plan physique et entouré par deux champions de MMA.

Piqué qu vif, Musk annoncera finalement ce même 6 août que son combat contre Zuckerberg sera « streamé » en direct live sur X (ex-Twitter) et que les gains générés par l’évènement devront aller aux vétérans de guerre américains. Le combat prend forme.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏. All proceeds will go to charity for veterans. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

Au delà des déclarations des uns et des autres et de l’intérêt du truc en terme de « buzomètre », on peut tout de même s’interroger sur la signification de ce type d’affrontement bien viriliste et assez pathétique sur la forme comme sur le fond. Mais après tout, on a l’époque qu’on mérite…