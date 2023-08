Puces : TSMC va s’installer en Europe avec une usine en Allemagne

TSMC va donner son feu vert à l’implantation de sa première usine européenne à Dresde, dans l’est de l’Allemagne, avec le soutien financier du gouvernement allemand, indique le quotidien Handelsblatt.

Le conseil d’administration de TSMC, premier fabricant au monde de semi-conducteurs, se réunit aujourd’hui pour officialiser la décision attendue depuis des mois, ajoute le journal d’informations économiques.

Il s’agira de la première usine en Europe de TSMC, alors que les pays occidentaux s’efforcent de renforcer leur contrôle sur la fabrication de ces composants cruciaux pour produire tous les objets électroniques, des ordinateurs portables aux voitures, en passant par les missiles.

Les tensions avec la Chine à propos de Taïwan, où est basé TSMC, ont accru les inquiétudes autour de l’approvisionnement mondial en puces électroniques. Selon Handelsblatt, le fabricant taïwanais prévoit d’investir une dizaine de milliards d’euros dans la région de Dresde, place forte de l’industrie des semi-conducteurs en Europe. L’usine sera exploitée par une co-entreprise que TSMC doit former avec trois autres partenaires : le néerlandais NXP et les allemands Infineon et Bosch à hauteur de 10% chacun. L’État allemand devrait lui investir cinq milliards d’euros de subventions, à travers le fonds fédéral pour le climat et la transformation.

L’Allemagne se veut le fer de lance du mouvement destiné à accroître la souveraineté européenne dans la production de puces, d’autant que la première économie européenne cherche à s’assurer les bases d’une relance industrielle. Le pays avait annoncé mi-juin augmenter à près de 10 milliards d’euros la subvention à Intel, qui construit une nouvelle usine à Magdebourg.

Outre Intel, l’allemand Infineon a récemment lancé à Dresde le chantier d’une nouvelle usine de semi-conducteurs — un projet à 5 milliards d’euros —, et l’américain Wolfspeed a annoncé un important investissement dans l’ouest de l’Allemagne.