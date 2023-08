Red Dead Redemption arrive sur Nintendo Switch et PlayStation 4

Rockstar Games annonce aujourd’hui que son jeu Red Dead Redemption va débarquer sur Nintendo Switch et PlayStation 4. La date de sortie est le 17 août 2023. Le titre était au départ sorti en 2010 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Il n’y a rien pour les joueurs PC.

Red Dead Redemption raconte l’histoire de John Marston, un ancien hors-la-loi qui parcourt l’immensité de l’Ouest américain et du Mexique pour traquer les derniers membres de la tristement célèbre bande de Van der Linde et tenter de sauver sa famille. Les joueurs pourront (re)découvrir les événements qui se déroulent juste après l’aventure de Red Dead Redemption 2, sorti en 2018, et dans lesquels Marston traque ses anciens amis hors-la-loi Bill Williamson et Javier Escuella, ainsi que le leader de son ancienne bande, Dutch van der Linde, au crépuscule de l’ère des cow-boys.

Red Dead Redemption sur Switch et PS4 inclut également Undead Nightmare, l’extension (DLC) narrative qui ré-imagine l’univers du jeu alors que Marston lutte pour échapper à une horde de morts-vivants implacables et cherche un remède dans une version surnaturelle terrifiante des westerns. De plus, le jeu sera disponible dans de nouvelles langues pour la première fois. On retrouvera le chinois simplifié et traditionnel, le coréen, le polonais, le portugais brésilien, le russe et l’espagnol d’Amérique latine.

Rockstar fait savoir que Red Dead Redemption sera disponible au prix de 49,99€, avec une disponibilité le 17 août sur le Nintendo eShop et le PlayStation Store. Une physique verra également le jour, mais ce sera le 13 octobre.