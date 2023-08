Elon Musk : nouvelle version de l’arroseur arrosé sur X (Twitter)

Elon Musk n’aime pas particulièrement tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de parler. L’entrepreneur visionnaire a tendance à lâcher ses avis plus ou moins nuancés sur une multitude de sujets, un « réflexe » qui lui vaut certaines déconvenues. Dans un tweet publié hier 6 août, Musk a évoqué sa dernière lubie : « Si vous avez été injustement traité par votre employeur parce que vous avez publié ou aimé quelque chose sur cette plateforme, nous financerons vos frais de justice. Il n’y a pas de limite. Veuillez nous en informer ».

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill.

No limit.

Please let us know.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023