James Webb déniche un point d’interrogation

James Webb observait il y a quelques semaines le système Herbig-Haro 46/47, dans la constellation d’Orion. Cette région de l’univers est composée de jeunes étoiles en formation active situées à environ 1 470 années-lumière de la Terre. Le cliché est spectaculaire, comme toujours (Les teintes orange, bleu pâle et rose ont bien sûr été ajoutées), et pour ne rien gâcher, ce dernier recèle une petite surprise, soit un élément observable prenant la forme d’un point d’interrogation ! Situé vers le centre de l’image, ce point d’interrogation cosmique… interroge. Pour les membres du Space Telescope Science Institute (STScI), en charge des opérations scientifiques de l’observatoire, le point d’interrogation pourrait bien être une galaxie voire une paire de galaxies en interaction.

Un point d’interrogation se cache dans ce cliché

Lorsque deux galaxies rentrent en interaction gravitationnelle, il n’est en effet pas rare que cette « danse » génère des modifications de forme des galaxies. Il est alors possible que les parties de la Galaxie les plus éloignées du centre finissent par se détacher de l’ensemble (le « point » du point d’interrogation), ce que les scientifiques appellent des « queues de marées ». Et plus la déformation des galaxies est grande, plus généralement cela signifie que ces dernières sont « sur le point » de fusionner (« sur le point » = encore potentiellement des centaines de millions d’années).