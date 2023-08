Barbie dépasse le milliard de dollars au box-office

Déjà auréolé du record du meilleur week-end de lancement pour le film d’une réalisatrice (en l’occurrence Greta Gerwig), Barbie se paye le luxe d’être l’un des rares films à avoir atteint en 2023 la barre du milliard de dollars au box-office. Pour son troisième week-end, Barbie a encore enregistré pas moins de 53 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis, pour un cumul de 459,4 millions sur le sol US. A l’international (hors US), le film se rapproche déjà des 600 millions de dollars (572 millions exactement). Impressionnant ! Barbie est aussi le film Warner à avoir atteint le plus rapidement le milliard de dollars, ce qui signifie que Greta Gerwig devrait désormais bénéficier de tous les fonds nécessaires pour ses prochaines réalisations à la tonalité féministe assumée (malheureusement lourdingue aussi la tonalité, mais c’est un autre débat).

Here’s to our incredible Barbies and Kens from all around the world for making our Barbie dreams come true. We’re excited to share that #BarbieTheMovie has hit $1 Billion at the Global Box Office. 💞 pic.twitter.com/3q4DOTvFoe

— Barbie Movie (@barbiethemovie) August 6, 2023