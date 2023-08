Le Meta Quest 3 disposera du WiFi 6E à 6 GHz

Ce n’est pas une rumeur ou une fuite de plus : la FCC, le régulateur US de tous les appareils électroniques dotés de capacités de communication/transfert à distance – vient d’approuver le Meta Quest 3 sur le sol américain. Le document de la FCC indique que le Meta Quest 3 est doté de la technologie sans fil WiFi 6E, ce qui signifie que le casque XR pourra utiliser la bande de fréquence en 6 GHz. Le Meta Quest 3 est le troisième casque XR à disposer du WiFi 6E après le Vive XR Elite et le Meta Quest Pro.

Pour rappel, le débit théorique atteignable par le WiFi 6E est de 11 Go/s. Le Meta Quest 3 devrait donc bénéficier de débits particulièrement élevés via des connexions fibres (et des box compatibles). Un hypothétique service de cloud gaming – Meta y travaillerait depuis plusieurs trimestres – bénéficierait à plein de ce débit élevé.

Le document de la FCC nous apprend aussi que les manettes du Meta Quest 3 fonctionneront avec une unique pile AA par contrôleur. Le Meta Quest 3 sera présenté en détail lors de la conférence Connect du 27 septembre.