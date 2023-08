Le Meta Quest 3 sera bien la star de la prochaine conférence Meta Connect

Le Meta Quest 3 sera bien la grande attraction de la prochaine conférence Meta Connect qui se tiendra le 27 septembre prochain. Pour Meta, le lancement du Meta Quest 3 devient presque crucial alors que les ventes du Meta Quest 2 plafonnent un peu au dessus des 20 millions d’unités. Le Meta Quest » a donc été « teasé » pour le Meta Connect, ce qui permettra d’obtenir les derniers détails à son sujet. Les informations officielles déjà disponibles concernent le design (très proche de celui du Meta Quest 2), la finesse du boitier (40% plus fin) et les nouvelles manettes semblables à celles du Meta Quest Pro. On sait aussi que l’IPD sera cette fois totalement réglable et que la façade avant disposera de deux caméras couleur ainsi qu’un capteur de profondeur de type LiDAR pour l’affichage en AR/XR. Quant au prix de vente, il sera de 499 euros pour le modèle équipé de 128 Go de capacité de stockage.

Pour les autres caractéristiques, il faut s’en remettre aux fuites (plutôt crédibles), soit la présence de lentilles pancake, des écrans d’une résolution de 2 064 par 2 208 pixels par œil (une sacré évolution par rapport à la réso du Meta Quest 2), un FoV de 110°, et surtout, surtout, une puce Snapdragon XR2 Gen 2 gravée à 4 nm. Cette dernière embarquerait une puce graphique Adreno 740, dont la puissance avoisinerait les 2,5 – 3 tflops (2,2 tflops pour l’A730). Mine de rien, le Meta Quest 3 se rapprocherait des performances graphiques de l’Apple Vision Pro (3,5 tflops), sachant que le casques aurait à gérer une résolution bien moins élevée que celle du casque d’Apple. Du tout bon pour les jeux donc…

Le Meta Quest 3 sera probablement commercialisé au mois d’octobre, à l’instar du Meta Quest 2.