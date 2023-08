Deezer suggère une hausse de prix à cause de la taxe sur le streaming

La taxe sur le streaming, voulue par Emmanuel Macron, dérange fortement Deezer. Le service musical annonce qu’une hausse de prix pourrait avoir lieu si la taxe arrive.

Vers une hausse de prix chez Deezer ?

Le 21 juin, à savoir le jour de la fête de la musique, Emmanuel Macron a évoqué une taxe sur les revenus du streaming si la filière musicale ne s’accorde pas sur de nouvelles voies de financement de la création. Si l’harmonie n’est pas trouvée au 30 septembre, le gouvernement se réservera la possibilité de saisir le Parlement d’une contribution obligatoire des plateformes de streaming musical, comme l’avait indiqué l’Élysée. Le président de la République avait demandé à la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak de réunir sans délai l’ensemble des acteurs de la filière.

Aujourd’hui, Stéphane Rougeot, le directeur général adjoint du service de streaming, déclaré à BFM Business qu’il s’agit d’une « taxe anti-Deezer » car elle « frapperait Deezer de manière totalement disproportionnée par rapport aux autres plateformes ». Il explique que son groupe réalise plus de 60% de son chiffre d’affaires en France et affirme que cela correspond à moins de 3% pour des concurrents étrangers comme Spotify.

« À un moment où les enjeux de souveraineté, que ce soit la souveraineté numérique ou culturelle, sont des enjeux assez forts, Deezer, [qui est] une plateforme française, se retrouverait beaucoup plus frappée et beaucoup moins compétitive », a assuré Stéphane Rougeot.

Le directeur général adjoint annonce donc la couleur : si la taxe de streaming est mise place, Deezer n’aura « pas le choix » d’augmenter les prix de ses abonnements. « On ne peut pas la répercuter aux ayants droit » car « le contrat ne nous le permet pas » et « on ne peut pas l’absorber car notre équilibre financier ne nous le permet pas non plus », a-t-il déclaré.

Quelle sera la taxe ? Un rapport du député Julien Bargeton datant d’avril, sur lequel s’appuie l’Élysée, préconise une taxe de 1,75% sur les revenus du streaming musical.