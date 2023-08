Malgré le nouveau service Max, Warner Bros. Discovery perd des abonnés

Warner Bros. Discovery a annoncé il y a quelques heures les résultats du second trimestre 2023, et tout n’est pas rose du côté des services de streaming. Le géant américain a en effet perdu 1,8 million d’abonnés sur ses différents services de streaming HBO, Discovery + et son nouveau service de streaming combiné Max. Warner Bros. loupe une nouvelle fois le coche des 100 millions d’abonnés et comptabilise désormais un total de 95,8 millions d’utilisateurs, contre 97,6 millions sur le premier trimestre.

Pour autant, il n’y a pas forcément de quoi paniquer : cette perte d’abonnés aurait en effet pour principale cause le chevauchement des comptes Max et Discovery+. Les abonnés qui étaient sur les deux services passent sur Max (qui contient Discovery désormais) et abandonnent les abonnements qui ne leur servent plus, d’où la diminution brutale du nombre d’abonnés en un trimestre. Les analystes s’attendaient à pire et envisageaient une baisse du nombre d’abonnés avoisinant les 4 millions d’utilisateurs. Le CEO de Warner David Zaslav a d’ailleurs confirmé cette bascule massive des comptes Discovery+ vers Max : « La migration vers Max s’est extrêmement bien déroulée, l’écrasante majorité des abonnés aux États-Unis ayant été transférés avec succès » a déclaré Zaslav ; et d’ajouter « Bien que nous ayons constaté des perturbations attendues des abonnés, nous avons connu un taux de désabonnement plus faible que prévu tout au long de ce processus. » Max reste très loin derrière les 238 millions d’abonnés de Netflix, les 220 millions d’abonnés Amazon Prime Video, et les 158 millions d’abonnés à Disney+.

J.B. Perrette, le directeur du streaming « monde » pour Warner Bros Discovery, a de son côté déclaré que 70% des abonnés HBO Max étaient passés sur Max. Concernant les résultats financiers, WBD a réalisé un chiffre d’affaires de 10,36 milliards de dollars sur le Q2, en légère baisse par rapport aux 10,7 milliards de dollars du premier trimestre. En plein remboursement de dettes dues à la fusion avec Discovery, Warner Bros accuse aussi des pertes d’1,2 milliard de dollars sur le trimestre, après déjà 1 milliard de pertes sur le Q1.