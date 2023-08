Pistol Whip : l’extension Majesty fait basculer le jeu de shoot VR dans l’heroic-fantasy (trailer + dispo)

Disponible dès aujourd’hui sur les plateformes PSVR 2, PCVR, Pico 4 et Meta Quest 2, l’extension Majesty fait basculer le superbe shooter VR Pistol Whip dans l’heroic-fantasy la plus « badass ». « Pour revendiquer le trône, les joueurs devront se frayer un chemin à travers des chevaliers qui chargent, un barrage de trébuchets ainsi que des renforts draconiques » précise le studio Cloudhead sur la page du jeu. 4ème extension de la saison Overdrive – après ‘Shred’, ‘Nobody Wants You,’ et ‘Good News’ -, Majesty confirme un peu plus, s’il en était besoin, la grande richesse de contenu de l’un des meilleurs titres arcade de ces 10 dernières années (facile), et l’un des meilleurs jeux VR tout court.



Le gameplay de cette extension (disponible dans le mode Arcade) est toujours aussi nerveux, et l’arbalète apporte un peu de fraicheur à l’attirail habituel du jeu, plus proche de l’armurerie de John Wick. Et bien sûr, il faudra vaincre le boss du Dragon pour parvenir au bout du niveau. A noter enfin que le 5ème et dernier volet de la saison Overdrive devrait être publié le 1er septembre prochain.