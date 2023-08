La Sonos Move 2 arriverait en septembre avec un son stéréo et une autonomie de 24 heures.

La prochaine enceinte portable de Sonos est proche. D’après une information de The Verge, Sonos lancerait en septembre la nouvelle génération de sa grosse enceinte mobile, la Move, avec de nombreuses améliorations.

La nouvelle enceinte devrait s’appeler Move 2 et non Move (Gen 2). L’appareil aurait un design similaire au modèle de première génération. Elle serait toujours aussi lourd (2,70kg environ) mais Sonos aurait apporté des améliorations substantielles en matière de performances audio, de durée de vie de la batterie, de connectivité, de la station de charge et plus encore.

Aperçu de la Sonos Move 2

Sonos Move 2 : améliorations majeures de la batterie et qualité audio supérieure

La plus grande mise à niveau pour les utilisateurs serait le passage d’une sortie mono à une véritable lecture stéréo grâce à l’inclusion de deux tweeters inclinés ; La première Move n’en avait qu’un. Comme auparavant, l’enceinte contiendra également un woofer qui gère les fréquences de basse. Le Trueplay Automatique optimisera à nouveau le son de la Move 2 chaque fois que vous changerez sa position.

La durée de vie de la batterie devrait être largement améliorée par rapport à la Move. La nouvelle enceinte de la société offrirait une lecture continue jusqu’à 24 heures – surpassant de loin les 10 heures annoncées de la Move de première génération. La batterie serait à nouveau remplaçable et le fabricant aurait fait un gros travail sur la réduction de la consommation au repos, ce qui devrait améliorer l’endurance en veille. La Move 2 aurait des contrôles modifiés repris sur les Era 100 et 300 – y compris le curseur de volume dédié.

Comme la Sonos Roam, la Move 2 serait capable de lire de l’audio Bluetooth sur le reste de votre système Sonos lorsque vous êtes à la maison. L’original n’était pas capable de cette astuce pratique parce que le Bluetooth et le Wi-Fi ne pouvaient pas être utilisés simultanément. La nouvelle enceinte supporterait l’audio en ligne via son port USB-C (si vous achetez l’adaptateur nécessaire), et vous pourrez également charger des appareils mobiles en utilisant ce même port, ce qui pourrait être pratique si vous êtes en extérieur quelque part loin d’une prise de courant. De nombreuses enceintes Bluetooth le font déjà. En parlant d’extérieur, la Move 2 conserve la résistance à la poussière et à l’eau IP56 de l’original et utilise à nouveau des matériaux absorbant les chocs pour se protéger contre les chutes et les trébuchements accidentels.

Sonos Move 2 : Une Versatilité Optimisée pour une Expérience Audio Inégalée

Sonos aurait également prêté attention à certains petits détails : par exemple, la station de charge sans fil a maintenant un adaptateur d’alimentation amovible par rapport à l’original câblé. L’enceinte disposerait du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0, et il y aurait un nouveau commutateur à l’arrière du produit pour désactiver les microphones de l’assistant vocal. (Amazon Alexa et Sonos Voice Control sont pris en charge).

La Move 2 serait proposée en trois couleurs : noir, blanc, et une nouvelle option olive. Elle devrait être vendue à 449 dollars aux États-Unis – une augmentation de 50 dollars par rapport au prix de vente actuel – et devrait être disponible à la fin de septembre.En France, la Move est actuellement à 449€, ce qui nous ferait monter à 500€, commel’Era 300 vendue 499 € (promo Amazon à 487€).