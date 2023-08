Nintendo cartonne : 129,5 millions de Nintendo Switch écoulées, et plus d’un milliard de dollars de profits sur le Q2

Nintendo vient de publier ses résultats pour le Q2 2023, et c’est une nouvelle fois un énorme carton. Sur le trimestres écoulé, la firme de Kyoto a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 3,2 milliards de dollars et des bénéfices nets d’1,2 milliards de dollars. La progression est spectaculaire par rapport à l’an dernier : le CA du Q2 2022 plafonnait à 2,1 milliards de dollars et les bénéfices atteignaient 828 millions de dollars. C’est aussi la première fois que les bénéfices nets de Nintendo passent la barre du milliard de dollars.

Sans surprise, Zelda Tears of the Kingdom est un monumental succès, avec pas moins de 18,51 millions de copies distribuées. Les 30 millions de The Legend of Zelda : Breath of the Wild seront très probablement pulvérisés à terme. On note aussi des chiffres en cumulé absolument gargantuesques, comme les 55,4 millions de ventes de Mario Kart 8 Deluxe ou bien encore les 42,8 millions de ventes d’Animal Crossing : New Horizons. Et que dire du nombre global de Nintendo Switch écoulées, qui frôle désormais les 130 millions d’unités (129,5 millions exactement). Sur le trimestre, 3,9 millions de Switch ont trouvé preneur, un score quasi surréaliste étant donné l’ancienneté de la console.

Sur le Q2, Nintendo a a distribué 52,2 millions de jeux, permettant ainsi à la Switch d’être la première console Nintendo à passer la barre du milliard de jeux vendus (sur une même plateforme donc). Les trois dernières générations de PlayStation étaient jusqu’ici les seules à avoir atteint cette barre symbolique. Toujours sans surprise, l’énorme succès du film Super Mario Bros (1,35 milliard de dollars de recettes et 168 millions de spectateurs) a boosté les ventes de jeux Mario (+1,67 million pour Mario Kart 8 sur le Q2).

Fort de ces chiffres vraiment spectaculaires, Nintendo envisage désormais un CA de 10 milliards de dollars pour son année fiscale, et un bénéfice net (très conservateur) de 2,3 milliards de dollars.

