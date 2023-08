Roblox a déjà dépassé le million de téléchargements sur Meta Quest 2

Quand un métavers chasse un autre métavers. Disponible sur le Quest Store depuis à peine quelques jours, Roblox met déjà la pâtée à son concurrent direct Horizon Worlds. Si l’on en croit en effet le CEO de Roblox David Baszucki, le métavers à succès aurait largement dépassé le million de téléchargements sur Meta Quest 2, et ce n’est sans doute qu’un début.

Roblox est actuellement en bêta ouverte sur le Quest 2, et de nombreux utilisateurs rapportent une belle palanquée de bugs. Gageons que dès lors que ces anomalies seront corrigées, le titre gagnera encore plus en popularité. Pour rappel, il y a 67,3 millions d’utilisateurs actifs sur Roblox chaque jour en 2023, 50 millions de jeux (créés par les utilisateurs) sont hébergés sur ce métavers, et plus de 30 millions de spectateurs ont assisté en 2020 au concert « Roblox » de Lil Nas X. Au mieux, il y aurait actuellement 1/2 million d’utilisateurs réellement actifs dans Horizon Worlds.

Un gouffre sépare donc actuellement les deux métavers, et Meta aura fort à faire pour imposer son Horizon Worlds face à une communauté d’utilisateurs Roblox aussi active et créative.