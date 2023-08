Loki saison 2 : enfin un record en 2023 pour une production Marvel

Disney traverse une année 2023 très compliquée, parsemée d’échecs au box-office et traversée par une crise plus globale de créativité. Dans ce ciel assez sombre, les rares éclaircies viennent comme souvent de la série The Mandalorian, et aussi de la série Marvel Loki. Ce lundi 31 juillet le trailer de la seconde saison de Loki a enregistré en 24 heures pas moins de 80 millions de vues sur YouTube. C’est tout simplement un record de vues pour le trailer d’une série Marvel, et cela augure du meilleur pour la popularité de la série elle-même.



Loki fait tout de même moins bien que la saison 3 de The Mandalorian, dont le trailer avait cumulé 83,5 millions de vues en 24 heures. C’est aussi en dessous du teaser de Falcon et le Soldat de l’Hiver, mais ce dernier bénéficiait alors d’une diffusion lors du Super Bowl 2021. Loki reste cependant une valeur sûre : il s’agit rien moins que de la série Marvel la plus populaire de Disney+, avec 5,23 milliards de minutes vues, devant WandaVision (4,8 milliards de minutes vues), et Falcon et le Soldat de l’Hiver (4,15 milliards). Sur l’ensemble du service de streaming, seul The Mandalorian fait mieux ((14,52 milliards de minutes vues), mais sur deux saisons ! La saison 2 de Loki démarrera sur Disney + à partir du 6 octobre prochain.