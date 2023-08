Il n’y a plus de X géant sur le bâtiment de Twitter (X) à San-Francisco

Elon Musk semble avoir du mal à saisir la notion de vie en société, ou celle de respect des règles du permis de construire. Le 29 juillet, le patron de X (ex-Twitter) affichait sa joie devant le X géant lumineux surplombant le QG de Twitter à San-Francisco. Problème, ce X monumental éclairait les bâtiments d’en face avec un tel niveau de luminosité que les habitants étaient dans l’obligation de fermer leur volet. Au total, la municipalité de la ville a reçu pas moins de 24 plaintes quelques heures seulement après l’installation du logo géant.

