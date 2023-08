Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en août 2023

Microsoft annonce la liste des différents jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en août 2023. Six jeux sont annoncés aujourd’hui.

Dès aujourd’hui

Celeste (Cloud, Consoles, et PC) : aidez Madeline à survivre à ses démons intérieurs au mont Celeste, dans ce jeu de plateformes ultra relevé fait à la main, réalisé par les créateurs du classique TowerFall. Relevez des centaines de défis élaborés sur mesure, découvrez des secrets diaboliques et élucidez le mystère qui entoure la montagne.

3 août

A Short Hike (Cloud, Console, PC) : randonnez, escaladez, et planez dans le Parc provincial de Hawk Peak, et découvrez ses paysages paisibles. Suivez les sentiers balisés pour atteindre le sommet, ou explorez le parc comme vous le voulez. En chemin, vous ferez la connaissance d’autres randonneurs, découvrirez des trésors cachés, et profiterez de la nature environnante.

8 août

Broforce Forever (Cloud, Console, et PC) : c’est un gun’em all à scrolling horizontal bourré d’action, une ode à la liberté, qui vous met à la tête d’une organisation paramilitaire sous-financée et surpuissante, qui utilise exclusivement la force excessive. Inclus dans le contenu de Broforce Forever, il offre une campagne améliorée et plus riche avec de nouveaux éléments à débloquer, ainsi que six nouveaux bros ultra patriotiques et quatre nouveaux niveaux de défi pour répandre la démocratie.

9 août

Limbo (Cloud, Console, et PC) : un jeu d’aventure indépendant récompensé, acclamé par la critique pour sa conception de puzzle envoûtante et ses effets sonores et visuels immersifs. On retrouve des lieux sombres et brumeux, ainsi qu’une narration captivante.

10 août

Airborne Kingdom (Cloud, Console, et PC) : un jeu de gestion et de construction de ville aérienne. Développez votre ville singulière dans les cieux et faites-la voler au milieu d’un vaste paysage. Explorez les cieux pour restaurer la sérénité du monde d’en bas. Vous devrez également maintenir l’équilibre de votre royaume, que ce soit dans les airs ou en assurant le bien-être de vos travailleurs.

15 août

Everspace 2 (Cloud et Xbox Series X/S) : découvrez une histoire de science-fiction se déroulant dans un monde ouvert finement élaboré rempli de secrets, d’énigmes et de dangers.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 août 2023