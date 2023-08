La conduite sans les mains gagne en popularité, mais est-elle réellement sécurisée ?

Que vous les aimiez ou que vous les détestiez, les systèmes de conduite sans les mains se font de plus en plus présents sur la route. La plupart des grands constructeurs automobiles offrent désormais des options de conduite sans les mains, soit en option, soit par abonnement, allant du Super Cruise de General Motors, au BlueCruise de Ford, en passant par le ProPilot de Nissan. (Il convient de noter que les systèmes Autopilot et Full Self-Driving (FSD) de Tesla ne sont pas techniquement considérés comme des systèmes sans les mains, ce qui suscite beaucoup de frustration parmi de nombreux propriétaires de Tesla.)

Cadillac CT6 Super Cruise Engaged

La croissance de la conduite autonome : risques et Réalités

Mais avec l’augmentation de l’adoption des systèmes de conduite sans les mains, les risques qui y sont liés croissent inévitablement. La semaine dernière, GM a lancé une campagne d’éducation publique pour aider les clients à mieux comprendre ce qui distingue Super Cruise des autres systèmes et pour leur faire comprendre ce qui est permis lorsqu’ils conduisent sans les mains.

Andrew Farah, directeur exécutif des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) chez GM, a souligné que la campagne d’éducation publique visait autant à clarifier ce que le système Super Cruise ne peut pas faire qu’à illustrer ses capacités et fonctionnalités.

« Vous êtes toujours le conducteur de la voiture« , a déclaré Farah lors d’une interview. « C’est pourquoi nous ne faisons pas référence à ces systèmes comme étant autonomes« .

La plupart des gens ont beaucoup de mal à distinguer entre ADAS et systèmes de conduite entièrement automatisés. Si la voiture contrôle l’accélération, le freinage, et le centrage de voie ainsi que les changements de voie automatiques et la surveillance des angles morts – et que vos mains sont sur vos genoux tout ce temps – pourquoi ne devrait-on pas parler de conduite autonome ? Il n’est pas surprenant que les gens confondent les systèmes d’aide à la conduite avec la conduite autonome.

Démystification des systèmes ADAS : au-delà de Super Cruise

Un autre problème est Tesla, qui va beaucoup plus loin que la plupart des constructeurs automobiles dans la technologie qu’elle propose à ses clients. Elle prend également beaucoup de liberté dans la façon dont elle décrit ces technologies. Full Self-Driving, par exemple, n’est pas un système de conduite autonome. Les conducteurs doivent garder leurs mains sur le volant et leurs yeux sur la route en tout temps. Le système peut fréquemment demander au conducteur de reprendre le contrôle lorsqu’il ne sait pas quoi faire.

Il en va de même pour Super Cruise, que Farah décrit comme un système « sans les mains, les yeux sur la route« . « Il est important que nous soyons très clairs lorsque nous parlons de ce que notre système peut et ne peut pas faire« , a-t-il déclaré.

Selon GM, près de 80 000 véhicules équipés de Super Cruise circulent aujourd’hui sur les routes, et plus de 22 modèles supplémentaires devraient l’intégrer d’ici la fin de l’année. D’après l’entreprise, au 9 juin, plus de 77 millions de miles ont été parcourus en mode mains libres avec Super Cruise. De son côté, Ford indique que 225 000 de ses véhicules, équipés du système BlueCruise, ont cumulé un total de 100 millions de miles parcourus.

Cependant, ces deux systèmes sont nettement surpassés par celui de Tesla. D’après le dernier rapport financier de l’entreprise, plus de 400 000 véhicules aux États-Unis et au Canada disposent du système FSD, et ces véhicules ont roulé plus de 325 millions de miles (520 millions de km). De plus, en raison de sa stratégie commerciale plus offensive, Tesla enregistre le plus haut taux d’accidents parmi les constructeurs automobiles proposant des systèmes d’aide à la conduite avancés sur le marché. Depuis 2019, les véhicules Tesla dotés de l’Autopilot ou du FSD ont été impliqués dans 736 accidents, parmi lesquels 17 ont été mortels.

Comparatif des systèmes ADAS : Tesla, GM et Ford

Pour le meilleur ou pour le pire, Tesla dirige la discussion sur les systèmes d’aide à la conduite avancée. Farah reconnait que GM doit être plus agressif pour souligner les différences avec le système de Tesla afin d’éviter les comparaisons.

« Nous ne pouvons pas nous protéger [des perceptions du public]« , a admis Farah. « General Motors ne peut pas simplement dire que nous sommes complètement différents et séparés de tout le monde. Nous sommes tous mis dans le même panier. »

« Suis-je inquiet à ce sujet ? » a-t-il poursuivi. « Ce que je sais, c’est que nous nous sommes assurés d’avoir un système entièrement testé, et nous le présentons comme tel, il n’y a pas de clause de non-responsabilité à signer… Je ne peux pas parler pour les autres. »

Il existe des preuves convaincantes que, quelle que soit l’entreprise, la plupart des systèmes d’aide à la conduite sont moins sûrs que la conduite humaine normale. Les conducteurs ont tendance à développer une dépendance excessive à ces systèmes même après une courte période d’utilisation. Et lorsqu’il est temps de reprendre le contrôle du véhicule, leurs temps de réaction sont plus lents que ce qui est considéré comme sûr.

Conduite distrayante et ADAS : enjeux et solutions

Il y a aussi plus de cas de conduite distraite lors de l’utilisation des ADAS – et pourquoi n’y en aurait-il pas ? Lorsqu’un ADAS libère vos mains de la tâche de conduite, que sont les conducteurs les plus susceptibles de faire avec ce temps libre ? Prendre leur téléphone.

« Nous avons également mené des recherches à ce sujet, pour essayer de nous aider à régler ces choses« , a déclaré Farah. « Et beaucoup de cela a à voir avec l’endroit où vous utilisez le véhicule, dans quel domaine. »

Super Cruise n’est opérationnel que sur les autoroutes, où la conduite peut être plus prévisible et où il y a moins d’intersections et d’usagers de la route vulnérables. Le prochain ADAS de GM, Ultra Cruise, élargira le domaine d’exploitation pour inclure la conduite en ville, ce qui le rendra plus risqué à utiliser. Mais Super Cruise et Ultra Cruise exigent tous deux que le conducteur reste attentif à la route.

Farah s’est abstenu de faire des commentaires sur la possibilité que GM propose un jour un système ADAS de niveau 3 « sans supervision », à l’image de ce que Mercedes-Benz envisage de faire au Nevada et en Californie. En fin de compte, cela dépend de l’approche adoptée par les constructeurs automobiles envers ces technologies, de la manière dont ils les testent et, enfin, de la façon dont ils les présentent et les vendent à leurs clients.

En conclusion, Farah insiste : »Nous ne considérons pas Super Cruise comme un système de sécurité […] Nous l’avons validé et testé comme si c’était le cas… Le conducteur est toujours prié de rester dans la boucle et est toujours, en fin de compte, responsable de la sécurité globale du véhicule et de ses occupants.«