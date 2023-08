Bomb Rush Cyberfunk : le successeur spirituel de Jet Set Radio prend date sur Xbox et PlayStation

Déjà annoncé pour la mi-août sur Nintendo Switch et PC, Bomb Rush Cyberfunk, le successeur spirituel du très culte Jet Set Radio, prend aussi date sur Xbox Series et PlayStation 5. Bomb Rush Cyberfunk sera disponible sur les deux plateformes sus-citées dès le 1er septembre prochain ! L’objectif de Bomb Rush Cyberfunk reste très proche de celui du jeu de glisse de la Dreamcast. Le joueur devra en effet diriger un roller-skater audacieux dans les 5 grandes zones ouvertes de New Amsterdam et sera confronté à d’autres joueurs. Courses, battle de danse ou de graffitis, tout sera bon pour glaner plus de points que son adversaire, sachant que les forces militarisées locales feront évidemment tout pour attraper les chenapans sur roulettes.



La direction artistique ainsi que la réalisation fluide et tout en cel shading (comme Jet Set Radio là encore) est la cerise sur le parkour. Ce titre AA promet beaucoup de fun, une qualité que l’on a tendance a parfois un peu trop vite oublier en ces temps de gros AAA solo narratifs