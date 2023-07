X (Twitter) menace de poursuivre des chercheurs évoquant une hausse des discours haineux

X, anciennement connu sous le nom de Twitter, menace de poursuivre un groupe de chercheurs indépendants qui ont documenté une hausse des discours haineux sur le réseau social depuis son rachat par Elon Musk l’an dernier.

Un avocat représentant X a écrit à l’organisation non gouvernementale Center for Countering Digital Hate pour la menacer de poursuites concernant ses recherches sur les discours haineux et la modération de contenu. L’avocat allègue que les publications de recherche de l’organisation sans but lucratif semblent destinées à « nuire aux activités de Twitter en éloignant les annonceurs de la plateforme avec des allégations incendiaires ».

Le Center for Countering Digital Hate est une organisation à but non lucratif qui publie régulièrement des rapports sur les discours haineux, l’extrémisme ou les comportements préjudiciables sur les réseaux sociaux comme X, TikTok ou Facebook. Le groupe a publié plusieurs rapports qui critiquent au fond le leadership d’Elon Musk, en documentant une hausse, depuis son acquisition, des discours haineux visant les communautés LGBTQ ainsi que de la désinformation sur le climat. La lettre de l’avocat de X citait un rapport spécifique de juin selon lequel la plateforme n’avait pas réussi à supprimer le contenu néonazi et anti-LGBTQ des utilisateurs vérifiés qui violaient pourtant les règles de la plateforme.

Imran Ahmed, fondateur et PDG de l’association, a déclaré à l’Associated Press que le centre n’avait jamais vu une telle réaction d’une entreprise technologique. Il soutient que généralement, les entreprises visées par des critiques du centre répondent en défendant leur travail ou en promettant de résoudre tous les problèmes identifiés. Il craint donc que la réaction de X n’ait un effet dissuasif sur d’autres chercheurs qui n’étudiaient pas la plateforme. Il craint aussi que d’autres industries ne prennent note de la stratégie.