Tren : un dernier titre de Media Molecule pour Dreams, l’outil VR abandonné par Sony !

C’est un étrange paradoxe. Malgré les promesses de supporter son outil Dreams pendant au moins une dizaines d’années, le studio Media Molecule abandonnera finalement le support de son logiciel de création VR à la rentrée prochaine, sans doute bien poussé dans le dos par son patron Sony. Malgré cet échec, le studio nous dévoile Tren, un jeu Mm Originals qui sera bien entendu disponible dans Dreams. Ce titre à la DA charmante a été conçu par John Beech, qui n’est autre que le nouveau directeur créatif du studio suite au départ de Mark Healey, le cofondateur de Media Molecule. Et comme on pouvait s’en douter, Tren sera le dernier jeu développé par Media Molecule pour Dreams.



Si le trailer de Tren ne donne pas encore toutes les clefs de gameplay, il semble bien que l’on soit face à un mixe entre le jeu de construction et le puzzle-game. Le jeu proposera pas moins de 96 circuits et plus de 500 éléments à monter. Le petit train de la créativité n’attend pas, et l’on pourra grimper dedans dès le 1er août. A noter enfin que Dreams sera ajouté au catalogue PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium à compter du 15 août prochain.