I Expect You To Die 3 : le roi de l’escape game VR fait sa révolution de palais (trailer)

I Expect You To Die fait sa révolution de palais dans le troisième opus de la franchise, I Expect You To Die 3: Cog In The Machine. Le roi de l’escape game en VR affine sa DA et se dote d’une personnage emblématique à la façon d’une super méchant de James Bond : la redoutable Dr Prism. Ce personnage central, symbole d’une ambition narrative bien plus poussée, serait inspiré par la célèbre mathématicienne de la NASA Katherine Johnson et par la redoutable Doc Ock de Spider-Man: Into The Spider-Verse. Dr Prism questionne aussi la place des femmes scientifiques noires aux Etats-Unis, un thème politique récurrent outre-Atlantique. « L’histoire du Dr Prism reflète certaines des luttes que … les femmes noires ont pu rencontrer dans le domaine scientifique », déclare ainsi Jared Mason, concepteur narratif chez Schell Games, sur le site UploadVR.

Ce super vilain disposera de son propre background, histoire là encore de sortir le joueur des simples mécaniques traditionnelles de l’escape game. Il y a même un pitch autour de ce seul personnage : « Roxana Prism, docteur en ingénierie, est une ancienne inventrice de l’Agence et le génie derrière la technologie d’implant dans votre cerveau, qui permet aux agents d’utiliser la télékinésie. Elle a été un leader inestimable et une source d’inspiration pour nos agents et profite actuellement d’une retraite bien méritée. Le dernier projet du Dr Prism avec l’Agence était un robot destiné à remplacer les agents humains. Son espoir était de limiter le nombre de morts sur le terrain, mais le projet a finalement été jugé infructueux. Les circonstances entourant son départ après l’initiative du robot sont classées mais toutes les parties impliquées sont considérées comme s’étant séparées en bons termes. »

Le jeu bénéficiera aussi d’une refonte partielle de sa DA et assumera sans vergogne son inspiration des James Bond Vintage, jusque dans sa séquence d’intro dont la réalisation ainsi que la bande musicale font furieusement penser aux films de l’agent 007. I Expect You To Die 3: Cog In The Machine n’a toujours pas de date de sortie, mais le jeu devrait être disponible avant la fin de l’année en cours.