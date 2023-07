Aliens : révélations fracassantes devant la chambre des représentants américains

Se pourrait-il que Fox Mulder ait eu raison avant tout le monde ? La vérité serait-elle vraiment ailleurs ? On pourrait en sourire de prime abord, mais les révélations fracassantes de David Grusch, vétéran militaire américain décoré et officier du renseignement du Pentagone, devant la Chambre des représentants, ont vraiment de quoi faire frémir. Devant une salle bondée, ce dernier a en effet affirmé être au courant d’un programme de récupération d’OVNI voire même de rétro-ingénierie, et ce ne sont même pas les affirmations les plus stupéfiantes ! X-Files, c’est maintenant !



Ce programme « alien » piloté par le Pentagone serait en activité depuis déjà plusieurs décennies. Grush-Mulder se serait décidé à devenir lanceur d’alerte sur le sujet lorsqu’il s’est aperçu que le Pentagone lui refusait l’accès à ce programme malgré ses nombreuses accréditations. En tant qu’ancien membre de l’UAP (un groupe de travail du Pentagone sur les OVNIs), David Grush sait un peu de quoi il parle. Ce dernier prétend détenir ses informations de « personnes ayant une longue expérience au service de ce pays et une grande légitimité, dont beaucoup ont également partagé des preuves convaincantes sous forme de photographies, de documents officiels et de témoignages oraux classifiés à moi-même et à plusieurs de mes divers collègues ».

Interrogé sur l’existence d’une campagne de désinformation du gouvernement américain visant à nier l’existence des OVNI, David Grush a répondu par l’affirmative, ajoutant qu’il ne pouvait en dire plus publiquement (X-Files toujours…). L’ancien membre du renseignement reconnait tout de même ne pas avoir été un témoin direct des vaisseaux aliens récupérés par les forces américaines. Vient le coup de grâce : « Comme je l’ai déjà déclaré publiquement lors on interview à NewsNation, nous avons retrouvés des restes biologiques parmi ce que l’on a retrouvé. » affirme Grush devant une assistance médusée. « Etait-ce des restes biologiques humains ou non-humains ? » demande alors une députée. « Non-humain » répond Grush, « et c’est ce qu’on estimé les personnes ayant une connaissance directe du programme ».