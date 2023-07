NASA+ : l’agence spatiale américaine a sa plateforme de streaming

D’ici la fin de l’été, la NASA va lancer sa propre plateforme de streaming, NASA+. Cette dernière proposera bien sûr quantités de retransmissions en direct-live, mais aussi des documents d’archives (et notamment les grandes dates historiques de l’agence spatiale). Pour couronner le tout, l’accès à cette plateforme sera totalement gratuit… et sans publicités ! « Nous mettons de l’espace à la demande et à portée de main avec la nouvelle plateforme de streaming de la NASA » a déclaré Marc Etkind du Bureau des communications de la NASA. « La transformation de notre présence numérique nous aidera à mieux raconter comment la NASA explore l’inconnu dans l’air et l’espace, inspire par la découverte et innove au profit de humanité. »



NASA+ sera disponible via des applications iOS et Android dédiées, et il sera également possible d’y accéder sur les navigateurs de bureau et mobiles, ainsi que sur les lecteurs médias tels que Roku, Apple TV et Fire TV. Outre l’annonce de cette plateforme, on apprend aussi que l’agence spatiale américaine planche sur une nouvelle « expérience Web » destinée à détailler les missions et les projets de recherche en cours (Artemis, etc.). La beta de ce nouveau mode de présentation des missions est déjà disponible à cette adresse.