Twitter va devenir uniquement disponible en mode sombre, annonce Elon Musk

Twitter (ou plutôt X) va bientôt abandonner le thème clair pour uniquement être consultable avec le mode sombre. C’est Elon Musk qui l’annonce au travers d’un tweet.

« Cette plateforme n’aura bientôt plus que le mode sombre. Il est meilleur à tous points de vue », annonce Elon Musk. Il ne précise pas quand le changement sera une réalité, si ce n’est que ce sera « bientôt ».

This platform will soon only have “dark mode”. It is better in every way.

— Elon Musk (@elonmusk) July 27, 2023