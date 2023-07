Dreamworks All-Star Kart Racing : Shrek et ses potes se la joueront Mario-Kart le 24 octobre prochain (screenshots)

Mario Kart va avoir de la concurrence (enfin, un peu…) : Dreamworks All-Star Kart Racing réunira les principaux personnages animés de l’écurie Dreamworks dans un jeu de course de Kart. Une vingtaine de personnages et de Karts seront proposés, et l’on retrouvera forcément Shrek, Kung Fu Panda, Dragons, Les Bad Guys ou bien encore MegaMind, qui pourront se « tirer la bourre » sur des circuits aux thèmes évocateurs (le zoo de New-York pour Madagascar, le circuit autour du château du Royaume de Fort Fort Lointain, le décor corporate de Baby Corp pour Boss Baby, etc…

Les petits Trolls colorés, une autre franchise Dreamworks, serviront ici de gestionnaires de circuits… et de power-ups ! Ces derniers seront disséminés tout au long des circuits et permettront de bénéficier de pouvoirs spéciaux et heureusement temporaires. Développé par le studio péruvien Bamtang Games, Dreamworks All-Star Kart Racing aura fort à faire lors de sa sortie le 24 octobre prochain sur PS4, PS5 et Switch ; c’est en effet le 28 septembre que vrombira en early access Disney Speedstorm, un autre jeu de course avec des personnages issus de franchises célèbres. Les quelques screenshots de Dreamworks All-Star Kart Racing (on aurait préféré un trailer, mais bon…) permettront peut-être de se décider…