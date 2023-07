Les films et séries qui arrivent sur Netflix en août 2023

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en aout 2023 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

La Défense Lincoln – Saison 2, partie 2 (The Lincoln Lawyer: Season 2 Pat 2)

Date : 3/08

Synopsis : À l’approche du procès de Lisa, Mickey affronte doutes, échecs et révélations inattendues. Lorna et Cisco organisent leur grand jour, tandis qu’Izzy entame de grandes manœuvres.

Heartstopper: Saison 2

Date : 3/08

Synopsis : Aux prises avec la vie, l’amour et l’amitié, Nick, Charlie et la bande ont de quoi faire entre les examens qui approchent, le bal de promo et un voyage scolaire à Paris !

C’est du gâteau ! USA : Le grand défi (The Big Nailed It Baking Challenge)

Date : 4/08

Synopsis : Dans ce spin-off intense de la compétition « C’est du gâteau ! USA », 10 piètres pâtissiers suivent les conseils de professionnels pour espérer remporter une cagnotte alléchante.

Zombieverse

Date : 8/08

Synopsis : Un virus zombie se propage et sème le chaos à Séoul. Un objectif : rester en vie. Qui parviendra à surmonter de redoutables défis et à triompher des morts-vivants ?

Painkiller

Date :10/08

Synopsis : Ce drame expose les causes et conséquences de la crise des opioïdes aux États-Unis en suivant ses auteurs, ses victimes et une avocate qui veut faire éclater la vérité.

Enquêtes tactiles (Behind Your Touch)

Date :12/08

Synopsis: Quand une vétérinaire médium et un policier s’allient pour élucider les affaires louches d’une petite ville, leurs talents sont mis à l’épreuve par une série de meurtres glaçante.

Bienvenue chez les Fury (At Home With The Furys)

Date : 16/08

Synopsis : Dans ce docuréalité désopilant et touchant, Tyson Fury, champion chez les lourds, se retire de la boxe invaincu et doit s’adapter à une vie familiale haute en couleur.

L’Élu (The Chosen One)

Date : 16/08

Synopsis : Jodie, un garçon de 12 ans vivant en Basse-Californie du Sud, se découvre des pouvoirs dignes de Jésus-Christ. Mais parviendra-t-il à accomplir sa destinée ?

La famille Upshaw – Partie 4 (The Upshaws: Part 4)

Date : 17/08

Synopsis : Dans cette série comique, une famille noire de la classe ouvrière vivant en Indiana se débat avec les difficultés du quotidien et rêve d’une vie meilleure.

Mask Girl

Date : 18/08

Synopsis : Employée de bureau complexée le jour, elle se transforme en star du Web masquée la nuit, quand une série de mésaventures vient soudain bouleverser sa vie.

Notre phare dans la nuit (LIGHTHOUSE)

Date : 22/08

Synopsis : Deux comédiens de premier plan parlent à bâtons rompus et dévoilent leurs vulnérabilités et leurs inquiétudes, tout en rigolant beaucoup.

Le livre de notre destin (Destined with you)

Date : 23/08

Synopsis : Frappé par une malédiction séculaire, un avocat se retrouve lié à une fonctionnaire qui détient involontairement la clé de sa liberté… mais aussi celle de son cœur.

Ultimatum : USA : Saison 2 (The Ultimatum: Marry or Move On: Season 2)

Date : 23/08 episode 1 à 8 // 30/08 épisode 9 et 10

Synopsis : Cinq couples sur le point de se passer la bague au doigt. Un partenaire prêt à sauter le pas, l’autre en proie au doute. Face à eux, un ultimatum : s’ils ne s’engagent pas à se marier au bout de huit semaines, leurs chemins devront se séparer. Dans l’intervalle, chacun choisira un nouveau partenaire potentiel parmi l’un des autres couples. Une occasion unique d’avoir un aperçu de deux perspectives d’avenir différentes.

Ragnarök – Saison 3

Date : 24/08

Synopsis : Tandis que le bien et le mal se confondent, la force morale de Magne va être mise à plus rude épreuve lors d’une bataille finale épique où s’affronteront dieux et géants.

Who is Erin Carter?

Date : 24/08

Synopsis : La vie paisible d’une expatriée britannique à Barcelone part en vrille lorsqu’un cambriolage à main armée dans un supermarché dévoile son passé secret et violent.

Miss Adrenaline: A Tale of Twins

Date : 30/08

Synopsis : Une cycliste de compétition prend l’identité de sa sœur jumelle disparue pour livrer ses assassins à la justice et découvrir la vérité qui se cache derrière leur séparation.

One Piece

Date : 31/08

Synopsis : Cette série en prise de vues réelles qui raconte les aventures d’un pirate peu ordinaire s’inspire du célèbre manga d’Eiichiro Oda.

Show bouillant : Taïwan (Risqué Business: Taiwan)

Date : Prochainement

Synopsis : Shin Dong-youp et Sung Si-kyung se lancent dans un voyage désopilant vers Taïwan, dans l’espoir de mieux comprendre la culture et le commerce du sexe sur l’île.

Guns & Gulaabs

Date : Prochainement

Synopsis : À Gulaabgunj, où les cartels font la loi, un trafic d’opium sans précédent fait basculer la vie d’un flic venu de la grande ville et celle d’un mécanicien en mal d’amour.

FILMS

Opération : Soulcatcher (Soulcatcher)

Date : 2/08

Synopsis : Un mercenaire engagé pour récupérer une arme qui transforme les gens en tueurs fous cherche à se venger lorsque son frère se retrouve victime de l’engin.

Un contre un (Head to Head)

Date : 3/08

Synopsis : Hilarité rime avec danger quand un chauffeur en mal d’amour et son acolyte embarquent par erreur un baron du crime à la retraite ! L’aventure folle qui débute va changer leur vie.

Zom 100 : La liste de la mort (Zom 100: Bucket List of the Dead)

Date : 3/08

Synopsis : Brutalisé par son patron, exploité 24 heures sur 24, il est devenu esclave de son entreprise. Mais quand une invasion de zombies se produit, il retrouve goût à la vie !

Marry My Dead Body

Date : 10/08

Synopsis : Après être tombé sur une étrange enveloppe, le policier Ming-han voit sa vie basculer dans le surnaturel : désormais marié à un époux fantôme, il doit élucider un crime avec lui !

Agent Stone (Heart of Stone)

Date : 11/08

Synopsis : Rachel Stone, spécialiste du renseignement pour une mystérieuse agence de maintien de la paix, tente d’empêcher une hackeuse de lui voler son arme la plus précieuse et redoutable.

10 jours du côté du mal (10 Days of a Bad Man)

Date : 18/08

Synopsis : Un détective privé anéanti et endeuillé tente par tous les moyens de démêler un tissu de mensonges afin d’élucider un meurtre.

La Flamme de nos 30 ans (Love, Sex and 30 Candles)

Date : 18/08

Synopsis : L’année de leurs 30 ans, quatre meilleures amies tentent de gérer leur vie de couple, leurs peines de cœur… et un événement qui pourrait bien bouleverser leur amitié.

L’Amour tout-puissant (Squared Love Everlasting)

Date : 23/08

Synopsis : Un influenceur et une enseignante impatients à l’idée de se marier bientôt voient leur relation mise à l’épreuve quand leur passé se rappelle à leur mauvais souvenir.

Le Book club mortel (Killer Book Club)

Date : 25/08

Synopsis : Huit amis fans d’horreur luttent pour leur vie lorsqu’un clown tueur qui semble connaître le sombre secret qu’ils partagent commence à les éliminer un à un.

Tu peux oublier ma bat-mitsva ! (You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah)

Date : 25/08

Synopsis : Meilleures amies, Stacy et Lydia préparent des bat-mitsvas épiques. Mais leur projet dérape quand la présence d’un garçon populaire s’ajoute aux drames du collège… Idina Menzel, Jackie Sandler, Adam Sandler, Sadie Sandler et Sunny Sandler sont les vedettes de cette comédie audacieuse et futée sur le passage à l’âge adulte.

L’Amour au choix(Choose Love)

Date : 31/08

Synopsis : Violetta fait face à un dilemme : doit-elle se rendre au mariage de Jade et German ou chanter au concert ? Que choisira-t-elle ?

DOCUMENTAIRES

L’Envers du Sport – Volume 3 (Untold: Volume 3)

Date : 1 épisode par semaine à partir du 1er août

Synopsis : L’Envers du sport, documentaire salué par la critique, revient avec un troisième volume sous forme d’événement estival sur quatre semaines dévoilant le monde bouillonnant du sport. De la boxe au football américain en passant par les scandales de dopage, ces nouvelles histoires nous emmènent au-delà des gros titres et chamboulent nos convictions sur le sport. Chaque semaine, un épisode construit autour d’un vécu nous livre le récit sincère et intimiste des personnes concernées, révélant le courage, la résilience, les déchirements, les triomphes et même l’humour sous la sueur.

Mark Cavendish : Ne jamais baisser les bras (Mark Cavendish : Never Enough)

Date : 2/08

Synopsis : Intimiste et fascinant, ce documentaire retrace l’ascension éblouissante, la chute tragique et le retour phénoménal du cycliste professionnel Mark Cavendish.

Du poison au menu (Poisoned: The Dirty Truth About Your Food)

Date : 2/08

Synopsis : À travers des interviews éclairantes d’experts et de familles de victimes, ce documentaire se penche sur les maladies mortelles d’origine alimentaire aux États-Unis.

Les Dernières Heures de Mario Biondo (The Last Hours of Mario Biondo)

Date : 3/08

Synopsis : Pour la justice, la mort de Mario Biondo, mari de la célèbre animatrice de télévision espagnole Raquel Sánchez Silva, est une affaire classée. Mais pas pour sa famille.

La Cavale sanglante de Veerappan (The Hunt for Veerappan)

Date : 4/08

Synopsis : Cette série documentaire retrace l’ascension et la chute de Veerappan, un cruel trafiquant dont le règne sanglant a suscité une chasse à l’homme interminable dans le sud de l’Inde.

Ladies First : Les femmes du hip-hop américain (Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop)

Date : 9/08

Synopsis : Rappeurs, écrivains et experts expliquent l’influence des femmes sur la musique et la culture hip-hop dans cette série documentaire dédiée aux pionnières et aux novatrices.

L’Amour sur son 21 (Down for Love)

Date : 11/08

Synopsis : Cette émission de téléréalité touchante suit les joies et les peines de plusieurs personnes atteintes de trisomie 21 en quête du grand amour.

Johnny Depp vs Amber Heard (DEPP V HEARD)

Date : 16/08

Synopsis : Présentant pour la première fois les deux témoignages en parallèle, cette série s’intéresse au procès qui a enflammé Hollywood et aux retombées médiatiques qui s’en sont suivies.

100 ans de plénitude : Les secrets des zones bleues (Live to 100: Secrets of the Blue Zones)

Date : 30/08

Synopsis : Parcourez le monde aux côtés de Dan Buettner à la découverte de cinq communautés singulières dont les membres jouissent d’une vie incroyablement longue et dynamique.

STAND UP

Jared Freid: 37 and Single

Date : 15/08

POUR LES ENFANTS

Gabby et la maison magique : Saison 8 ( Gabby’s Dollhouse: Season 8)

Date : 7/08

Synopsis : Avec ses nouvelles chansons et ses nouveaux amis, la fête ne s’arrête jamais pour Gabby et son adorable Pandy Pattes. Vous venez ? Il est temps de se faire tout petit !

Mech Academy : Les cadets (Mech Cadets)

Date : 10/08

Synopsis : Un ado discret rejoint un groupe de cadets choisis pour se lier à des Robots-Mechas venus de l’espace pour défendre la Terre contre une invasion extraterrestre.

Papa est un chasseur d’aliens : Saison 2 (My Dad the Bounty Hunter: Season 2)

Date : 17/08

Synopsis : Le chasseur se transforme en proie lorsque Terry disparaît mystérieusement, obligeant sa femme, ses enfants — et Blobby — à parcourir tout l’univers pour le retrouver.

Le Roi Singe (The Monkey King)

Date : 18/08

Synopsis : Au fil de cette fabuleuse épopée, un singe armé de son bâton de combat magique affronte dieux, démons, dragons et, plus dangereux encore, son propre ego !

Karaté Mouton : Saison 2 ( Karate Sheep: Season 2)

Date : 31/08

Synopsis : Excellent au karaté et armés de leurs gadgets super cool, Wanda et Trico reviennent en scène pour protéger leurs amis moutons moelleux d’un loup méchamment affamé.

ANIME

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 2

Date : 8/08

Synopsis : Réuni avec Lancelot pour la première fois depuis un terrible incident, Tristan doit vaincre ses propres démons pour sauver la vie de sa mère.

Baki Hanma : Saison 2, Partie 2 (Baki Hanma: Season 2 Part 2)

Date : 31/08

Synopsis : Nouveaux épisodes de la série animée d’arts martiaux.