Mark Zuckerberg estime que Threads doit atteindre le milliard d’utilisateurs

Lors de la conf-call avec les investisseurs qui a suivi la publication des (excellents) résultats de Meta, Mark Zuckerberg s’est confié sur l’avenir de Threads, le concurrent direct de Twitter (pardon, « X »). Pour le CEO de Meta, c’est une « étrange anomalie dans l’industrie de la technologie qu’il n’y ait pas eu d’application comme celle-ci pour les conversations textuelles qui ont atteint 1 milliard de personnes ». Autant dire que Zuckerberg nourrit des ambitions monumentales pour sa nouvelle plateforme sociale.

Threads a déjà dépassé les 100 millions d’utilisateurs en 5 jours à peine, mais Zuckerberg sait qu’il va falloir faire beaucoup plus pour passer les paliers supérieurs. « Nous avons essayé un tas d’expériences autonomes au fil du temps, et en général, nous n’avons pas eu beaucoup de succès avec les applications autonomes », a déclaré Zuckerberg aux investisseurs. « Une partie de moi se demande s’il ne s’agit que d’une question classique de portefeuille de capital-risque, où vous essayez un tas de choses et un tas d’entre elles ne fonctionnent pas, et de temps en temps, une chose marche… il se pourrait aussi que ce soit un cas si idiocratique, à cause de tous les facteurs qui se produisent autour de Twitter, ou X comme on l’appelle maintenant. »

Dans un premier temps, Mark Zuckerberg réfléchit aux meilleurs moyens d’améliorer la capacité de rétention de Threads, mais n’en dit pas plus sur le sujet. Après tout, on ne fournit pas son plan de bataille à l’adversaire.