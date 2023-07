Meta : le CA augmente de 11% et Facebook dépasse les 3 milliards d’utilisateurs

Meta vient de publier ses chiffres pour le trimestre écoulé, et c’est peu dire que le géant du réseau social est en train d’effacer les mauvais résultats de l’an dernier. Le chiffre d’affaires culmine ainsi à 32 milliards de dollars sur le Q2, en progression de 11% par rapport au Q2 2022, et les bénéfices nets s’envolent à 7,8 milliards de dollars, largement portés par les recettes publicitaires. Ces résultats, bien au dessus des attentes des analystes, masquent toujours les gros soucis de la division Reality Labs, cette dernière continuant d’afficher de lourdes pertes (-3,7 milliards de dollars sur le seul Q2 !).

Meta compte désormais sur le Meta Quest 3 pour inverser la tendance et convaincre enfin le grand public que les technologies de réalité mixte sont un truc trop cool pour être ignorées. Mark Zuckerberg continue d’y croire en tout cas : « Nous sommes ici pour créer des expériences incroyables qui aident les gens à se connecter », a-déclaré le CEO de Meta lors de la publication des résultats. « Je pense qu’aider à façonner la prochaine plate-forme va débloquer cela de manière profonde pour les décennies à venir. »

Autre point saillant de cette publication de chiffres, Meta annonce que Facebook a dépassé lors du Q2 les 3 milliards d’utilisateurs actifs/mois. Les augures qui annonçaient la mort de Facebook, plateforme de plus en plus délaissée par les jeunes, en seront pour leur frais. L’ensemble de la famille « rézosocios » de Meta, soit WhatsApp, Instagram, Messenger et désormais Threads, cumule désormais 3,88 milliards d’utilisateurs actifs/mois, soit presque la moitié de la population mondiale. Les données journalières sont presqu’aussi étourdissantes : 2,06 milliards d’utilisateurs se pressent sur Facebook chaque jour, un score en légère progression par rapport aux 2,03 milliards comptabilisés lors du Q1 2023, mais en diminution par rapport au Q2 2022. Meta note aussi l’énorme succès de Reel, le copycat de TikTok, qui cumulerait 200 milliards de vues de « shorts » quotidiennes.