Snapchat atteint 397 millions d’utilisateurs, mais inquiète pour la suite

Snap, la maison-mère de Snapchat, a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2023. C’est positif pour les utilisateurs et le chiffre d’affaires. Mais l’action a chuté à la Bourse, les actionnaires étant inquiets par rapport à l’avenir.

Snapchat compte désormais 397 millions d’utilisateurs, ce qui représente une hausse de 14% par rapport à la même période un an plus tôt. Le groupe ajoute que plus de 150 millions d’utilisateurs ont déjà conversé avec My AI, qui n’est autre que le chatbot de Snapchat misant sur l’intelligence artificielle. Plus de 10 milliards de messages ont été envoyés à My AI.

Côté finances, le chiffre d’affaires s’établit à 1,07 milliard de dollars, soit une baisse de 3,8% par rapport à la même période un an plus tôt. Il y avait déjà eu une baisse de 7% au trimestre précédent. Snap ajoute avoir enregistré 404,4 millions de dollars de pertes, contre 401 millions de dollars un an plus tôt. La perte par action ressort 2 centimes, ce qui est inchangé.

Pour le trimestre en cours, Snap s’attend à voir son chiffre d’affaires évoluer dans une marge comprise entre une diminution de 5% sur un an et la stabilité. Les actionnaires ont mal accueilli cette publication. Le titre lâchait plus de 17% dans les échanges suivant la clôture de la Bourse de New York. Bien que le nombre des utilisateurs ne cesse de croître à un rythme que pourraient jalouser tous les autres grands réseaux sociaux, Snapchat peine à monétiser ses contenus, malgré un flot constant d’innovations et de nouveautés.