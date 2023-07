X (ex-Twitter) a viré l’utilisateur @X sans compensations

Twitter (enfin ce qu’il en reste) a changé d’identifiant ce matin. Le compte Twitter de Twitter (ou le compte X de X, je ne sais plus…) affiche désormais @X, entérinant de fait la décision d’Elon Musk d’effacer toutes les traces de l' »ancien » réseau social. Oui mais voilà, @X était déjà pris par l’utilisateur Gene X Hwang, un photographe de San Francisco, et ce depuis 2007. Ce dernier nourrissait l’espoir que le changement de nom de Twitter se traduirait par de juteuses négociations autour de la revente de son compte, mais bien évidemment il n’en a rien été. Le compte de Hwang a été tout bonnement réquisitionné par X, sans avertissement d’aucune sorte.

Gene X Hwang a juste reçu un mail lui annonçant qu’il n’avait plus la main sur son compte, ainsi que le relate l’intéressé dans les colonnes de The Telegraph : « Ils ont envoyé un courrier électronique indiquant qu’il s’agit de la propriété de « X » essentiellement. Pour l’essentiel, ils se sont contentés de le prendre – un peu comme ce que je pensais qu’il se passerait » (La réputation sans gêne de Musk et de ses méthodes est bien rentrée dans les têtes).

Pour toute compensation, Hwang a reçu quelques goodies de la nouvelle marque X, une invitation à rencontrer l’équipe dirigeante, et un nouveau compte avec l’identifiant @x12345678998765. Presqu’une mauvaise blague…