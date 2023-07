Sans éditeur, pas de reboot pour le très culte Little Big Adventure

La belle histoire s’arrête là. Le studio [2.21], qui avait uniquement été fondé dans l’objectif de créer un reboot du célèbre jeu d’aventure Little Big Adventure, voit ses rêves se briser sur la dure réalité. Aucun éditeur n’a souhaité distribué le jeu, ce qui met directement un terme au projet. tout avait pourtant démarré sur de bonnes bases, avec notamment la participation des créateurs du jeu originel, Didier Chanfray et Frédérick Raynal. Le directeur artistique Paulo Torinno était chargé de la refonte graphique du titre (qui date tout de même de 1994) et la scénariste Samantha Bailly était chargée de repenser certains éléments narratifs.

Une image du reboot de Little Big Adventure… qui ne sera malheureusement jamais développé

Mais voilà, depuis le début de l’année, [2.21] était activement en recherche d’un éditeur, seul moyen d’augmenter la voilure et de passer de 9 à 15 collaborateurs. Finalement, personne ne s’est proposé, une frilosité malheureusement à l’image de l’époque (GAAS, remakes de gros AAA, titres mainstreams et formatés jusqu’à la nausée). Pour survivre, le petit studio français va donc sortir des remasters de TLBA et TLBA2 avec l’aide du financement participatif. On s’en contentera bien sûr, mais un reboot aurait été tellement chouette…