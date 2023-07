Cybertruck : déjà près de 2 millions de commandes

Le Cybertruck génère un engouement certain. Tesla aurait ainsi reçu plus d’1,9 million de commandes pour son pick-up électrique ! Pour la firme d’Elon Musk, c’est une réussite, mais aussi un énorme challenge à venir, Tesla n’étant pas vraiment réputé pour produire ses véhicules dans les temps. Il y a de fortes raisons de croire que nombre des clients du Cybertruck devront s’armer de beaucoup de patience…

Tesla a d’ailleurs prévenu à ce sujet qu’il ne pourrait pas produire annuellement plus de 375 000 Cybertruck issus de la Giga Factory du Texas, et le premier véhicule vient à peine de sortir des chaines de montage. Cela signifie qu’il faudra au bas mot 5 ans, au mieux et si rien ne vient gripper la machine, pour satisfaire cette première vague de commandes (ou de précommandes). D’ici là, Tesla aura sans doute eu la bonne idée d’étendre les capacités de production de sa Giga Factory… ou pas.

Qu’en est-il aussi du succès de ce véhicules aux dimensions imposantes en dehors des Etats-Unis ? Ce n’est pas assuré tant le Cybertruck semble avant tout aillé pour les larges routes américaines. Reste aussi la question écologique : si le Cybertruck marque un point avec son moteur électrique, ses dimensions en font un monstre dévoreur de matériaux qui puise sans vergogne dans les ressources de la planète.