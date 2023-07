Google met fin définitivement à Android 4.4 KitKat, 10 ans après sa sortie

Android 4.4 KitKat a vu le jour en 2013 et ne reçoit plus de mises à jour logicielles depuis des années maintenant. Malgré tout, Google n’avait pas complètement abandonné son système d’exploitation, puisque les services Google Play assuraient toujours une prise en charge. Mais cela s’arrête aujourd’hui.

Lorsque les appareils Android cessent de recevoir les mises à jour logicielles, ils continuent de recevoir les nouvelles versions des services Google Play pendant un certain temps. Ce service d’arrière-plan est à l’origine d’un grand nombre de fonctionnalités que Google met à la disposition des développeurs d’applications.

Voici ce qu’indique Google aujourd’hui :

La plateforme Android KitKat a été lancée il y a environ 10 ans et depuis, nous avons mis en place de nombreuses améliorations et fonctionnalités innovantes pour Android, qui ne sont pas disponibles sur KitKat. En juillet 2023, le nombre d’appareils actifs sur KitKat est inférieur à 1%, car de plus en plus d’utilisateurs mettent à jour vers les dernières versions d’Android. Par conséquent, nous ne prendrons plus en charge KitKat dans les futures versions des services Google Play. Les appareils sous KitKat ne recevront pas les versions de l’APK des services Play au-delà de la version 23.30.99.