Gen V : le spin-off de The Boys baignera dans le sang (trailer)

Cette fois c’est confirmé : après un premier (mais court) trailer assez gore, The Boys : Gen V se montre encore plus saignant dans le second trailer, et c’est peu de le dire. Ceux qui craignaient une série lissée et adaptée au public ado en seront pour leur frais : ça découpe, ça tranche, ça explose de l’humain dans une séquence sur deux du trailer, au point que les âmes sensibles seront sans doute priées d’aller voir chez Marvel si l’air y est plus frais. C’est bien simple, le spin-off animé de The Boys ressemble presque à une ballade champêtre à coté (presque). Dans Gen V, les jeunes apprentis super-héros rentrent dans l’université Goldolkin, un établissement tenu par la main ferme de Vought International.



La formation de ces padawans-justiciers s’annonce rude et ultra compétitive… jusqu’à la mort parfois. La promotion de ces jeunes étudiants plein de fougue et de pouvoirs est cependant particulière. C’est en effet la première à se rendre compte que leurs capacités super-héroïques sont le fruit d’expérimentations scientifiques et non un don de la nature ! Au casting de ce spin-off, Jaz Sinclair, Chance Perdomo mais aussi un certain Patrick Schwarzenegger (qui interprète ici Golden Boy). On note aussi l’apparition dans le trailer d’A-Train (Jessie T.Usher). Pour rappel enfin, Craig Rosenberg est le showrunner de The Boys : Gen V, ce qui n’est pas un mal puisque ce dernier est le scénariste de plusieurs épisodes de la série originale. The Boys : Gen V sera disponible sur Amazon Prime Video le 29 septembre prochain.